Андрей Ватутин и Сергей Тараканов награждены орденом за заслуги перед Отечеством 4‑й степени

Теги светская хроника ЦСКА Андрей Ватутин Никита Курбанов Сергей Тараканов чемпионат России Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Юрий Юрков Баскетбол

В связи с заслугами перед отечественным баскетболом и к столетию ЦСКА указом президента РФ № 295 от 4 апреля 2023 года президент и генеральный директор московского клуба Андрей Ватутин, а также олимпийский чемпион, легенда армейцев Сергей Тараканов награждены орденом за заслуги перед Отечеством 4‑й степени.

Кроме того, орденами Почета награждены капитан армейцев Никита Курбанов и советник президента клуба Юрий Юрков.

ЦСКА в 2023 году исполняется сто лет. 

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