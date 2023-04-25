Андрей Ватутин и Сергей Тараканов награждены орденом за заслуги перед Отечеством 4‑й степени
В связи с заслугами перед отечественным баскетболом и к столетию ЦСКА указом президента РФ № 295 от 4 апреля 2023 года президент и генеральный директор московского клуба Андрей Ватутин, а также олимпийский чемпион, легенда армейцев Сергей Тараканов награждены орденом за заслуги перед Отечеством 4‑й степени.
Кроме того, орденами Почета награждены капитан армейцев Никита Курбанов и советник президента клуба Юрий Юрков.
ЦСКА в 2023 году исполняется сто лет.
10 самых ярких игроков российской молодежки
«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри
Комментарии