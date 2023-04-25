Андрей Ватутин и Сергей Тараканов награждены орденом за заслуги перед Отечеством 4‑й степени

В связи с заслугами перед отечественным баскетболом и к столетию ЦСКА указом президента РФ № 295 от 4 апреля 2023 года президент и генеральный директор московского клуба , а также олимпийский чемпион, легенда армейцев награждены орденом за заслуги перед Отечеством 4‑й степени.

Кроме того, орденами Почета награждены капитан армейцев и советник президента клуба Юрий Юрков.

ЦСКА в 2023 году исполняется сто лет.

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