Миленко Богичевич: «В каждой из своих команд Винэлез был одним из лучших»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Кайл Винэлез Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал подписание контракта с разыгрывающим Кайлом Винэлезом.

«Винэлез – отличный, опытный игрок, который добавит нам спокойствия и уверенности в матчах. Этот остроатакующий защитник может набирать очки различными способами. Это именно то, что нам нужно. Кайл зарекомендовал себя как игрок с характером и бойцовскими качествами, который может принести очки в решающие моменты матча.

Это быстрый разыгрывающий, любящий динамичную игру, его качества дадут нам много опций в нападении. Винэлез имеет большой опыт выступления в различных европейских лигах, и в каждой команде он был одним из лучших. Надеюсь, что и в «Автодоре» Кайл продолжит в том же духе», – заявил Богичевич.

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