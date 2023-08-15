Миленко Богичевич: «В каждой из своих команд Винэлез был одним из лучших»
Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал подписание контракта с разыгрывающим Кайлом Винэлезом.
«Винэлез – отличный, опытный игрок, который добавит нам спокойствия и уверенности в матчах. Этот остроатакующий защитник может набирать очки различными способами. Это именно то, что нам нужно. Кайл зарекомендовал себя как игрок с характером и бойцовскими качествами, который может принести очки в решающие моменты матча.
Это быстрый разыгрывающий, любящий динамичную игру, его качества дадут нам много опций в нападении. Винэлез имеет большой опыт выступления в различных европейских лигах, и в каждой команде он был одним из лучших. Надеюсь, что и в «Автодоре» Кайл продолжит в том же духе», – заявил Богичевич.
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