Владимир Родионов: «В свое время Халдеев был одним из самых ярких молодых игроков России»
Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал подписание центрового Дмитрия Халдеева.
«В свое время Дмитрий был одним из самых ярких молодых игроков России: признавался MVP и лучшим центровым Единой молодежной лиги ВТБ. Его талант и физические данные никуда не делись. Надеемся, что в нашей команде Халдеев сможет проявить себя», – заявил
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