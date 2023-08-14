Владимир Родионов: «В свое время Халдеев был одним из самых ярких молодых игроков России»

Президент « » прокомментировал подписание центрового Дмитрия Халдеева.

«В свое время Дмитрий был одним из самых ярких молодых игроков России: признавался MVP и лучшим центровым молодежной лиги ВТБ. Его талант и физические данные никуда не делись. Надеемся, что в нашей команде Халдеев сможет проявить себя», – заявил

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке