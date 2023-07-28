Миленко Богичевич: «Душан Беслач играет как опытный мастер, но при этом все еще молод»

Главный тренер « » Миленко Богичевич рад, что саратовский клуб приобрел тяжелого форварда сборной Сербии Душана Беслача.

«Душан – молодой и очень талантливый игрок. У него отличное чувство игры и чтения площадки. Он знает, как предугадать ситуацию, и зачастую играет как опытный мастер, но при этом все еще молод. У него большой потенциал для прогресса в различных аспектах игры.

Рад иметь такого игрока в команде и уверен – его энергия нам поможет. Доказательством мастерства Беслача является недавний вызов в сборную Сербии на подготовительный сбор к чемпионату мира. Надеюсь, Душан продемонстрирует в Единой лиге ВТБ весь свой потенциал, что позволит ему сделать большой шаг вперед», – сказал Богичевич.

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