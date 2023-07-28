Миленко Богичевич: «Душан Беслач играет как опытный мастер, но при этом все еще молод»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич рад, что саратовский клуб приобрел тяжелого форварда сборной Сербии Душана Беслача.

«Душан – молодой и очень талантливый игрок. У него отличное чувство игры и чтения площадки. Он знает, как предугадать ситуацию, и зачастую играет как опытный мастер, но при этом все еще молод. У него большой потенциал для прогресса в различных аспектах игры.

Рад иметь такого игрока в команде и уверен – его энергия нам поможет. Доказательством мастерства Беслача является недавний вызов в сборную Сербии на подготовительный сбор к чемпионату мира. Надеюсь, Душан продемонстрирует в Единой лиге ВТБ весь свой потенциал, что позволит ему сделать большой шаг вперед», – сказал Богичевич.

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