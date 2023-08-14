Серхио Юль и Усман Гаруба близки к возвращению в состав сборной Испании

Игроки сборной Испании Серхио Юль и в ближайшее время должны вернуться в строй.

У Юля и Гаруба имеются проблемы с голеностопными суставами, но, как рассказал главный тренер испанцев , оба баскетболиста практически восстановились.

«Юль близок к возвращению. Надеюсь, он получит минуты, когда мы будем играть в Гранаде.

Что касается Гаруба, то он мог выйти уже и против США», – отметил Скариоло.

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