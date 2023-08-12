Франк Ниликина пропустит чемпионат мира из-за травмы

Теги травмы сборная Франции Франк Ниликина Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Федерация баскетбола Франции объявила, что разыгрывающий Франк Ниликина не будет участвовать в предстоящем чемпионате мира.

25-летний защитник получил травму подколенного сухожилия в товарищеском матче против Литвы в пятницу (76:70). После дополнительного обследования выяснилось, что Ниликина не успеет полностью восстановиться к чемпионату мира.

Ниликина потянул подколенное сухожилие за 3:18 до конца четвертой четверти. Позже игрок упал на площадку, и его пришлось заменить.

Ранее сборная Франции также потеряла из-за травмы Матиаса Лессора.

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