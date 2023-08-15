Сборная Кабо-Верде собирает средства, чтобы поехать на чемпионат мира-2023

Сборная Кабо-Верде после тренировочных сборов в Италии и Испании продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира в США, совмещая процесс с важной миссией – собрать достаточно средств для участия в турнире.

Кабо-Верде – самая маленькая страна, которая когда-либо квалифицировалась на ЧМ. Население составляет около 600 000 человек.

В воскресенье, 13 августа, команда встретилась с местной общиной жителей Кабо-Верде в Бостоне, штат Массачусетс. Федерация баскетбола Кабо-Верде (FCBB) объявила сбор средств, чтобы сборная могла отправиться на Окинаву, Япония, где будут проходить матчи группы F.

Команда будет находиться в США с 13 по 18 августа, где будет проведено несколько общественных мероприятий.

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