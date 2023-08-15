Сборная Кабо-Верде собирает средства, чтобы поехать на чемпионат мира-2023

Теги светская хроника сборная Кабо-Верде Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная Кабо-Верде после тренировочных сборов в Италии и Испании продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира в США, совмещая процесс с важной миссией – собрать достаточно средств для участия в турнире.

Кабо-Верде – самая маленькая страна, которая когда-либо квалифицировалась на ЧМ. Население составляет около 600 000 человек.

В воскресенье, 13 августа, команда встретилась с местной общиной жителей Кабо-Верде в Бостоне, штат Массачусетс. Федерация баскетбола Кабо-Верде (FCBB) объявила сбор средств, чтобы сборная могла отправиться на Окинаву, Япония, где будут проходить матчи группы F.

Команда будет находиться в США с 13 по 18 августа, где будет проведено несколько общественных мероприятий.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий