Хенрик Деттманн о Лорецно Брауне в сборной Испании: «Позор, когда вы прибегаете к такому фокусу, чтобы обыграть Финляндию»
Бывший главный тренер сборных Германии и Финляндии Хенрик Деттманн признался, что негативно относится к натурализации баскетболистов для игры в составе национальных команд.
Недавно форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон был натурализован, чтобы представлять сборную Китая на предстоящем чемпионате мира. Его бабушка по материнской линии родилась от китайского отца и ямайской матери.
Оценивая решение Китайской федерации баскетбола, Деттманн заявил, что это политический шаг.
«Дело Андерсона выглядит смутно в нынешней мировой политической ситуации. Этот вопрос явно решался на высоком политическом уровне в Китае.
Благодаря спорту достигается положительный имидж, так что правительство финансирует его», – заявил Деттманн.
Тренер вспомнил случай, когда в 2011 году разыгрывающий Омар Кук присоединился к сборной Черногории.
«Когда Кука спросили, что ему нравится в Черногории, он ответил, что никогда не был в этой стране. Маловероятно, что он получил компенсацию за игру в черногорской валюте», – сказал Деттманн.
Специалист считает приезд Лоренцо Брауна в сборную Испании большим пятном на истории баскетбола этой страны.
«Я никогда не забуду этого испанцам. Это позор, когда вы прибегаете к такому фокусу, чтобы обыграть Финляндию», – сказал бывший тренер.
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