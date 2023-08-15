Хенрик Деттманн о Лорецно Брауне в сборной Испании: «Позор, когда вы прибегаете к такому фокусу, чтобы обыграть Финляндию»

Теги Омар Кук сборная Испании сборная Китая НБА сборная Черногории сборная Финляндии Хенрик Деттманн Лоренцо Браун Кайл Андерсон Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бывший главный тренер сборных Германии и Финляндии Хенрик Деттманн признался, что негативно относится к натурализации баскетболистов для игры в составе национальных команд.

Недавно форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон был натурализован, чтобы представлять сборную Китая на предстоящем чемпионате мира. Его бабушка по материнской линии родилась от китайского отца и ямайской матери.

Оценивая решение Китайской федерации баскетбола, Деттманн заявил, что это политический шаг.

«Дело Андерсона выглядит смутно в нынешней мировой политической ситуации. Этот вопрос явно решался на высоком политическом уровне в Китае.

Благодаря спорту достигается положительный имидж, так что правительство финансирует его», – заявил Деттманн.

Тренер вспомнил случай, когда в 2011 году разыгрывающий Омар Кук присоединился к сборной Черногории.

«Когда Кука спросили, что ему нравится в Черногории, он ответил, что никогда не был в этой стране. Маловероятно, что он получил компенсацию за игру в черногорской валюте», – сказал Деттманн.

Специалист считает приезд Лоренцо Брауна в сборную Испании большим пятном на истории баскетбола этой страны.

«Я никогда не забуду этого испанцам. Это позор, когда вы прибегаете к такому фокусу, чтобы обыграть Финляндию», – сказал бывший тренер.

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1 комментарий

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impaled
Вообще-то в Черногории евро, поэтому крайне вероятно, что Кук получит компенсацию в черногорской валюте
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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