Хенрик Деттманн о Лорецно Брауне в сборной Испании: «Позор, когда вы прибегаете к такому фокусу, чтобы обыграть Финляндию»

Бывший главный тренер сборных Германии и Финляндии Хенрик Деттманн признался, что негативно относится к натурализации баскетболистов для игры в составе национальных команд.

Недавно форвард «Миннесоты» был натурализован, чтобы представлять сборную Китая на предстоящем чемпионате мира. Его бабушка по материнской линии родилась от китайского отца и ямайской матери.

Оценивая решение Китайской федерации баскетбола, Деттманн заявил, что это политический шаг.

«Дело Андерсона выглядит смутно в нынешней мировой политической ситуации. Этот вопрос явно решался на высоком политическом уровне в Китае.

Благодаря спорту достигается положительный имидж, так что правительство финансирует его», – заявил Деттманн.

Тренер вспомнил случай, когда в 2011 году разыгрывающий Омар Кук присоединился к сборной Черногории.

«Когда Кука спросили, что ему нравится в Черногории, он ответил, что никогда не был в этой стране. Маловероятно, что он получил компенсацию за игру в черногорской валюте», – сказал Деттманн.

Специалист считает приезд в сборную Испании большим пятном на истории баскетбола этой страны.

«Я никогда не забуду этого испанцам. Это позор, когда вы прибегаете к такому фокусу, чтобы обыграть Финляндию», – сказал бывший тренер.

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