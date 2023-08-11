Виктор Вембаньяма о рекордном рейтинге 84 в NBA 2K24: «Нормально»

, новичок « », который был выбран под первым номером на драфте НБА 2023 года, получил общий рейтинг 84 в новой версии популярного баскетбольного симулятора.

«Классно. Нормальный рейтинг», – отреагировал француз.

Вембаньяме присвоен самый высокий рейтинг среди всех новичков в истории NBA 2K. Он обошел звезду «Пеликанс» (81), который был выбран первым на драфте 2019 года.

На вопрос, поднимется ли его рейтинг до отметки 90 к концу сезона-23/24, француз ответил: «Конечно. Без сомнения».

Для сравнения, среди других игроков, которые получили общий рейтинг 84 в NBA 2K24, можно выделить , Джейлена Грина, Джоша Гидди, , Тайлера Хирро, Тайриза Макси и Руди Гобера.

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