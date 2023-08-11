Виктор Вембаньяма о рекордном рейтинге 84 в NBA 2K24: «Нормально»
Виктор Вембаньяма, новичок «Сан-Антонио», который был выбран под первым номером на драфте НБА 2023 года, получил общий рейтинг 84 в новой версии популярного баскетбольного симулятора.
«Классно. Нормальный рейтинг», – отреагировал француз.
Вембаньяме присвоен самый высокий рейтинг среди всех новичков в истории NBA 2K. Он обошел звезду «Пеликанс» Зайона Уильямсона (81), который был выбран первым на драфте 2019 года.
На вопрос, поднимется ли его рейтинг до отметки 90 к концу сезона-23/24, француз ответил: «Конечно. Без сомнения».
Для сравнения, среди других игроков, которые получили общий рейтинг 84 в NBA 2K24, можно выделить Кейда Каннингема, Джейлена Грина, Джоша Гидди, Паоло Банкеро, Тайлера Хирро, Тайриза Макси и Руди Гобера.
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