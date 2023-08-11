Виктор Вембаньяма о рекордном рейтинге 84 в NBA 2K24: «Нормально»

Теги Сан-Антонио НБА NBA 2K Зайон Уильямсон Виктор Вембаньяма Кейд Каннингем Паоло Банкеро Баскетбол

Виктор Вембаньяма, новичок «Сан-Антонио», который был выбран под первым номером на драфте НБА 2023 года, получил общий рейтинг 84 в новой версии популярного баскетбольного симулятора.

«Классно. Нормальный рейтинг», – отреагировал француз.

Вембаньяме присвоен самый высокий рейтинг среди всех новичков в истории NBA 2K. Он обошел звезду «Пеликанс» Зайона Уильямсона (81), который был выбран первым на драфте 2019 года.

На вопрос, поднимется ли его рейтинг до отметки 90 к концу сезона-23/24, француз ответил: «Конечно. Без сомнения».

Для сравнения, среди других игроков, которые получили общий рейтинг 84 в NBA 2K24, можно выделить Кейда Каннингема, Джейлена Грина, Джоша Гидди, Паоло Банкеро, Тайлера Хирро, Тайриза Макси и Руди Гобера.

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5 комментариев

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Иван Веревочкин
Ответ Вадим Сидоров
У Лёбы в дебютном сезоне был 78
у вейда вообще 60 кажется
+2
0
+2
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Вадим Сидоров
У Лёбы в дебютном сезоне был 78
+1
0
+1
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Вадим Сидоров
Интересно какой овералл травматичности
Как бы к концу сезона не стал 60
+1
-1
0
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Misson
Вемби, добавь "шпорам" надежности в защите, +3 блока за игру, на 6-8 больше подборов, научись хорошо ставить заслоны и разыгрывать пик-н-ролы, 5 передач за игру, ну и стабильные 20+ очков с реализацией выше 50% с игры и 80% реализации штрафных. Всё. Этого будет достаточно, чтобы САС сделали качественный шаг вперёд.
0
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0
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Александр Базилий
Ответ Вадим Сидоров
У Лёбы в дебютном сезоне был 78
Не в 2К
0
0
0
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