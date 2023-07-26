Инсайдер Тим Макмэн: «Диллон Брукс не хотел быть четвертым или пятым атакующим оружием в «Гризлис»

Теги Хьюстон Мемфис НБА Диллон Брукс Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, «Мемфис» обменял Диллона Брукса из-за желания форварда играть более важную роль в нападении.

«Многие неправильно понимают причины, по которым «Гризлис» были готовы расстаться с Бруксом. Все эти проблемы за пределами площадки не были основной причиной.

Основная причина, по которой «Гризлис» пытались заменить Брукса в течение двух лет и постоянно искали на рынке игроков, которые могли бы его заменить, заключалась в проблемах с выбором броска. Диллон не хотел быть четвертым или пятым атакующим оружием», – сказал Макмэн.

«Хьюстон» приобрел Брукса в результате сделки «сайн-энд-трейд» за 80 млн долларов на 4 года.

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