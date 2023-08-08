Гордон Херберт: «Шредер не в лучшей баскетбольной форме, но у нас еще есть время»

Теги сборная Германии НБА Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Горди Херберт Баскетбол

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт подтвердил, что Деннис Шредер находится не в лучшей форме, и отметил важность разыгрывающего для команды.

«Он в хорошей форме, но пока не в лучшей баскетбольной форме. У нас еще есть время. Мы работаем над этим каждый день. Нам нужно много работать на тренировках, но нам также нужно время для восстановления.

Он наш капитан, наш лидер. Он очень гордится тем, что является нашим капитаном. Он проделал большую работу», — сказал Херберт.

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