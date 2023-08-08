«Постараюсь восстановиться на 100 процентов». Деннис Шредер испытывает проблемы с ахилловым сухожилием

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер признался, что находится не в лучшей физической форме из-за проблем с ахилловым сухожилием.

«У меня были проблемы с ахилловым сухожилием в конце сезона, а затем все время в межсезонье.

Но мне его залечили, и я постараюсь восстановиться на 100 процентов. Это наша восьмая тренировка. Все готовятся. Выглядит очень хорошо», – сказал Шредер.

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