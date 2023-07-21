Роберт Уильямс работает над игрой в нападении: «Джейсон Тейтум злится на Роба, когда тот не бросает сам»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Джейсон Тейтум Роберт Уильямс Баскетбол

«Бостон» рассчитывает больше задействовать в нападении центрового Роберта Уильямса, рассказал персональный тренер игрока Аарон Миллер.

«Джейсон Тейтум злится на Роба, когда тот не бросает сам.

Ну, не злится, а отчитывает его – когда Уильямс не совершает броски, когда не представляет угрозы и не нацелен на набор очков.

По сути, мы даем ему добро: «Эй, все в порядке, что ты совершаешь эти броски. Это нормально, что ты бросаешь со средней, потому что команда в этом нуждается». Ведь это откроет другие возможности для Тейтума и Брауна», – цитирует Миллера журналист NBC Sports Boston Крис Форсберг.

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1 комментарий

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Skeleton64
Рождённый прыгать бросать не может
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