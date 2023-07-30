Джейсон Тейтум может получить продление контракта на 338 млн долларов за 5 лет

Если потолок зарплат в НБА вырастет на 10 процентов в течение следующих двух сезонов, то в 2025 году форвард « » будет иметь право на супермаксимальное продление контракта в размере 338 миллионов долларов за пять лет, отметил инсайдер ESPN Бобби Маркс.

На этой неделе «Селтикс» подписали супермаксимальное продление контракта с партнером Тейтума по команде Джейленом Брауном. Форвард получил самый крупный контракт в истории НБА – 304 миллиона долларов за пять лет.

Самый большой контракт в истории НБА: Джейлен Браун получит 300 млн долларов. Давайте попробуем это осмыслить