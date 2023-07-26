Стивен Эй Смит о контракте Джейлена Брауна: «Господи, помилуй. Сколько же тогда получит Джейсон Тейтум?»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Джейсон Тейтум Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит рассказал о своей первой реакции на супермаксимальное продление контракта свингмена «Бостона» Джейлена Брауна.

«Прежде всего, я рад за Джейлена Брауна. Он хороший брат, добросовестный, звезда этой лиги.

Но первое, что я подумал, когда увидел этот контракт, было: «Господи, помилуй. Сколько же тогда получит Джейсон Тейтум?» Потому что Джейлен Браун, каким бы замечательным он ни был, не является лучшим игроком «Селтикс». Так получилось, что лучший игрок «Селтикс» – это Джейсон Тейтум.

Если «Селтикс» готовы заплатить 304 миллиона долларов за пять лет, чтобы сохранить Джейлена Брауна, только представьте, сколько они будут готовы заплатить, чтобы сохранить Джейсона Тейтума. Это будет больше, чем 304 миллиона долларов», – сказал Смит.

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6 комментариев

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Лиллард унижатель!
Эксперт не знает, что супермаксы для всех одинаковы.
+12
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+12
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mibX
Ответ Лиллард унижатель!
Эксперт не знает, что супермаксы для всех одинаковы.
А ведь Роман для таких как он написал статью специально. Ленится Стивен Эй, не читает.
+3
0
+3
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reddman
Ответ carmelo hot sause
Я считаю, что нужно ввести правило, по которому в команде может быть только один супермакс. Нет ни одной команды сейчас, где нельзя было бы назвать лучшего игрока. Может, Сакраменто, но там и супермакс никто из пары Фокс/Сабонис не получит. Ну не может второй игрок команды получать такие баснословные деньги, как бы хорош и полезен он ни был.
в 20 командах Браун был бы первым игроком команды, поэтому и супермакс дали
+1
0
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Максим Макеев
Ответ carmelo hot sause
Я считаю, что нужно ввести правило, по которому в команде может быть только один супермакс. Нет ни одной команды сейчас, где нельзя было бы назвать лучшего игрока. Может, Сакраменто, но там и супермакс никто из пары Фокс/Сабонис не получит. Ну не может второй игрок команды получать такие баснословные деньги, как бы хорош и полезен он ни был.
а клипам как выбирать этот супермакс?🔥🔥🔥
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