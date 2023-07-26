Стивен Эй Смит о контракте Джейлена Брауна: «Господи, помилуй. Сколько же тогда получит Джейсон Тейтум?»

Известный спортивный эксперт рассказал о своей первой реакции на супермаксимальное продление контракта свингмена « » Джейлена Брауна.

«Прежде всего, я рад за Джейлена Брауна. Он хороший брат, добросовестный, звезда этой лиги.

Но первое, что я подумал, когда увидел этот контракт, было: «Господи, помилуй. Сколько же тогда получит ?» Потому что , каким бы замечательным он ни был, не является лучшим игроком «Селтикс». Так получилось, что лучший игрок «Селтикс» – это Джейсон Тейтум.

Если «Селтикс» готовы заплатить 304 миллиона долларов за пять лет, чтобы сохранить Джейлена Брауна, только представьте, сколько они будут готовы заплатить, чтобы сохранить Джейсона Тейтума. Это будет больше, чем 304 миллиона долларов», – сказал Смит.

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