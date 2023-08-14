Джейлен Брансон набрал 21 очко в матче с Испанией, реализовав 9 из 9 с игры
Сборная США обыграла в товарищеском матче команду Испании (98:88), одержав третью победу подряд в рамках подготовки к ЧМ-2023.
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон набрал 21 очко, реализовав 9 из 9 с игры.
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