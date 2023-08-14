Джейлен Брансон набрал 21 очко в матче с Испанией, реализовав 9 из 9 с игры

Теги сборная Испании сборная США НБА видео Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джейлен Брансон Баскетбол

Сборная США обыграла в товарищеском матче команду Испании (98:88), одержав третью победу подряд в рамках подготовки к ЧМ-2023.

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон набрал 21 очко, реализовав 9 из 9 с игры.

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1 комментарий

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C4clutch
Без Брансона американцы как будто не очень понимают, что делать на паркете и катают айзо в основном, Тайриз как полноценный запасной ПГ пока не тянет, посмотрим как на самом турнире будут это фиксить.
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