Джейлен Брансон набрал 21 очко в матче с Испанией, реализовав 9 из 9 с игры

Сборная США обыграла в товарищеском матче команду Испании (98:88), одержав третью победу подряд в рамках подготовки к ЧМ-2023.

Разыгрывающий «Нью-Йорка» набрал 21 очко, реализовав 9 из 9 с игры.

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