Сборная США обыграла Испанию, одержав третью победу подряд в рамках подготовки к ЧМ-2023

Теги товарищеские матчи сборная Испании сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная США обыграла в товарищеском матче команду Испании (98:88), одержав третью победу подряд в рамках подготовки к ЧМ-2023.

До этого американцы взяли верх над Пуэрто-Рико (117:74) и Словенией (92:62).

В воскресенье команда США реализовала 67% с игры – 71% 2-очковые и 56% из-за дуги.

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1 комментарий

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vdvbill.e1.ru
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Попались бы вы мне в 42-м под Курском
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