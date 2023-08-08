Остин Ривз стал самым результативным у США по итогам первой половины матча с Пуэрто-Рико

Сборная США в рамках подготовки к чемпионату мира-2023 провела товарищеский матч с командой Пуэрто-Рико в Лас-Вегасе и победила с разницей «+43» (117:74).

Свингмен « » стал самым результативным у США по итогам первой половины встречи. Он набрал 9 очков, а также 2 подбора.

Всего на счету Остина 9 очков (4 из 8 с игры), 4 подбора и 4 передачи.

Игру посетили две тети Ривза, которые приехали в Неваду из соседнего штата Айдахо.

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