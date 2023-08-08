Остин Ривз: «Интересно играть за одну команду с Ингрэмом. У него длиннющие руки»

Теги Лейкерс Новый Орлеан сборная США НБА Брэндон Ингрэм Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Форвард сборной США Остин Ривз назвал игрока национальной команды, с которым ему было наиболее интересно объединить усилия.

Ривз назвал Брэндона Ингрэма из «Нового Орлеана» за его антропометрию и игровой стиль.

«Назову Брэндона Ингрэма. Я не знаю, какой у него рост, но у него длиннющие руки.

Он просто занимает свое место на площадке, никуда не торопится», – заявил Ривз.

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