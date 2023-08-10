Сборная Германии определилась с составом на чемпионат мира

На следующий день после победы в товарищеском матче над Канадой сборная Германии объявила окончательный состав на предстоящий чемпионат мира.

Оскар Да Силва («Барселона») и Леон Кратцер («Телеком») стали последними игроками, отцепленными из состава немецкой сборной.

Германия сыграет в группе E вместе с Финляндией, Австралией и Японией. Чемпионат мира стартует 25 августа.

Состав сборной Германии:

(«Бавария»), («Бавария»), («Бреоган»), Давид Крэмер («Брауншвейг»), («Альба»), («Бавария»), Деннис Шредер («Торонто»), Даниэль Тайс («Индиана»), Йоханнес Тиманн («Альба»), Йоханнес Фойгтманн («Милан»), Франц Вагнер («Орландо»), Мориц Вагнер («Орландо»).

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?