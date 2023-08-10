Сборная Германии определилась с составом на чемпионат мира

Теги сборная Германии Нильс Гиффай Даниэль Тайс Деннис Шредер Йоханнес Тиманн Маодо Ло Йоханнес Фойгтманн Чемпионат мира по баскетболу 2023 Исаак Бонга Моритц Вагнер Андреас Обст Давид Крэмер Франц Вагнер Юстус Холлатц Баскетбол

На следующий день после победы в товарищеском матче над Канадой сборная Германии объявила окончательный состав на предстоящий чемпионат мира.

Оскар Да Силва («Барселона») и Леон Кратцер («Телеком») стали последними игроками, отцепленными из состава немецкой сборной.

Германия сыграет в группе E вместе с Финляндией, Австралией и Японией. Чемпионат мира стартует 25 августа.

Состав сборной Германии:

Исаак Бонга («Бавария»), Нильс Гиффай («Бавария»), Юстус Холлатц («Бреоган»), Давид Крэмер («Брауншвейг»), Маодо Ло («Альба»), Андреас Обст («Бавария»), Деннис Шредер («Торонто»), Даниэль Тайс («Индиана»), Йоханнес Тиманн («Альба»), Йоханнес Фойгтманн («Милан»), Франц Вагнер («Орландо»), Мориц Вагнер («Орландо»).

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?

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2 комментария

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Tim Timson
если крашеного торонтаса не накроет эго, то эта команда может спокойно быть в тройке)
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табу сефолоши
Отличный состав. Крэмера не знаю, всех остальных видел или в нба или на прошлом успешном для немцев то ли евро то ли чм забыл уже что там было.
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