«Нижний Новгород» близок к подписанию Алексы Новаковича

Теги возможные переходы Борац Чачак БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Алекса Новакович Баскетбол

«Нижний Новгород» близок к подписанию контракта с сербским форвардом Алексой Новаковичем (26 лет, 200 см).

Последние три сезона Новакович провел в составе сербского клуба «Борац Чачак». В минувшем сезоне Адриатической лиги форвард набирал 9,6 очка и 4,7 подбора в среднем за матч.

Летом прошлого года Новакович вошел в расширенный состав сборной Сербии на отборочные матчи к чемпионату мира.

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