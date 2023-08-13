«Нижний Новгород» близок к подписанию Алексы Новаковича

«Нижний Новгород» близок к подписанию контракта с сербским форвардом Алексой Новаковичем (26 лет, 200 см).

Последние три сезона Новакович провел в составе сербского клуба « ». В минувшем сезоне Адриатической лиги форвард набирал 9,6 очка и 4,7 подбора в среднем за матч.

Летом прошлого года Новакович вошел в расширенный состав сборной Сербии на отборочные матчи к чемпионату мира.

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