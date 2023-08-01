Илья Платонов: «Самара» может стать топ-клубом»

Форвард Илья Платонов объяснил, почему в межсезонье решил перейти в «Самару».

«Решил попробовать что-то новое. Всегда иду туда, где страшно, где не буду чувствовать себя в зоне комфорта. К Зорану я в какой-то мере привык. Знаю, что от него ожидать на играх, на тренировках. Знаю всех лидеров коллектива: Женю Бабурина, Ваню Стребкова, Сашу Ганькевича... К тому же в «Самаре» подбирается очень боеспособный коллектив, с сильными легионерами: Джастин Робинсон, Джеймс Томпсон, Хейден Далтон... Хочу проявить себя в этой компании.

Все ждали мой переход в топ-клуб? На мой взгляд, « » тоже может стать топ-клубом. Я не смотрю на то, что они заняли только 10-е место в прошлом сезоне. Сейчас в клубе собрался очень сбалансированный коллектив, опытный тренерский штаб с амбициями. Будем претендовать на самые высокие места, бороться со всеми лидерами», – заявил Платонов.

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