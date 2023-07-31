Экс-игрок «Нижнего Новгорода» Максим Салаш перейдет в «Бурк»

Белорусский тяжелый форвард (27 лет, 207 см) договорился о подписании контракта с французским « ».

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Отмечается, что успешный сезон-22/23 в составе «Нижнего Новгорода» и сильное выступление в товарищеских матчах против сборной России сделали Салаша интересным кандидатом сразу для нескольких клубов-грандов лиги, однако форвард предпочел вариант с клубом, который будет участвовать в Еврокубке.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Салаш набирал 9,9 очка и 4,9 подбора в среднем за матч.

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