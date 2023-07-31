Экс-игрок «Нижнего Новгорода» Максим Салаш перейдет в «Бурк»

Теги возможные переходы Еврокубок чемпионат Франции БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Максим Салаш Бурк Баскетбол

Белорусский тяжелый форвард Максим Салаш (27 лет, 207 см) договорился о подписании контракта с французским «Бурком».

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Отмечается, что успешный сезон-22/23 в составе «Нижнего Новгорода» и сильное выступление в товарищеских матчах против сборной России сделали Салаша интересным кандидатом сразу для нескольких клубов-грандов Единой лиги, однако форвард предпочел вариант с клубом, который будет участвовать в Еврокубке.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Салаш набирал 9,9 очка и 4,9 подбора в среднем за матч.

Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий