Пау Газоль: «Я и Марк – единственные братья, которых обменяли друг на друга»

Теги Лейкерс Пау Газоль НБА Марк Газоль Зал славы Баскетбол

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Пау Газоль во время церемонии введения в Зал славы напомнил, что попал в лос-анджелесский клуб в результате обмена на младшего брата Марка.

«Марк всегда пытался обыграть меня. А я старался напоминать ему, что я старший брат, и он не должен обыгрывать меня.

Мы играли за свою страну. Мы играли во многих чемпионатах, мы выигрывали медали. Нас обменяли друг на друга. Невероятно, мы единственные братья, которых обменяли друг на друга», – сказал Газоль.

Кого выбрали в Зал славы баскетбола в 2023 году?

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