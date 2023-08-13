Пау Газоль: «Я и Марк – единственные братья, которых обменяли друг на друга»

Двукратный чемпион в составе « » во время церемонии введения в Зал славы напомнил, что попал в лос-анджелесский клуб в результате обмена на младшего брата .

«Марк всегда пытался обыграть меня. А я старался напоминать ему, что я старший брат, и он не должен обыгрывать меня.

Мы играли за свою страну. Мы играли во многих чемпионатах, мы выигрывали медали. Нас обменяли друг на друга. Невероятно, мы единственные братья, которых обменяли друг на друга», – сказал Газоль.

Кого выбрали в Зал славы баскетбола в 2023 году?