Дирк Новицки, Дуэйн Уэйд, Пау Газоль и Тони Паркер введены в Зал славы

Теги Дирк Новицки Пау Газоль Дуэйн Уэйд Тони Паркер Грегг Попович НБА Бекки Хэммон Зал славы Джим Вальвано Баскетбол

Чемпион НБА-2011 в составе «Далласа» Дирк Новицки, двукратный чемпион в составе «Лейкерс» Пау Газоль, четырехкратный чемпион в составе «Сан-Антонио» Тони Паркер и трехкратный обладатель Кубка Ларри О’Брайена с «Майами» Дуэйн Уэйд введены в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Официальная церемония состоялась в субботу, 12 августа, в MassMutual Center в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Членами Зала славы сегодня также стали главный тренер «Сперс» Грегг Попович и его многолетняя ассистентка Бэкки Хэммон (с прошлого сезона главный тренер женского «Лас-Вегаса») за свои карьеры игроков.

Также в Зал славы вошли: Джин Бесс, Гэри Блэр, Дэвид Хиксон, Джин Киди, Джим Вальвано и женская олимпийская сборная США 1976 года.

Уэйд и Новицки, Попович и Паркер – Зал славы баскетбола пополнился новыми легендами

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3 комментария

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Agent Smith
Герои НБА нулевых - самые любимые🏀
+7
0
+7
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Карп Валерин
Что не имя- то легенда. Отдельно отмечу гражданку России Бекки☺
+3
0
+3
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Лунев спасет
Прекрасный квартет
0
0
0
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