Дирк Новицки, Дуэйн Уэйд, Пау Газоль и Тони Паркер введены в Зал славы

Чемпион НБА-2011 в составе «Далласа» , двукратный чемпион в составе «Лейкерс» , четырехкратный чемпион в составе «Сан-Антонио» и трехкратный обладатель Кубка Ларри О’Брайена с «Майами» введены в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Официальная церемония состоялась в субботу, 12 августа, в MassMutual Center в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Членами Зала славы сегодня также стали главный тренер «Сперс» и его многолетняя ассистентка Бэкки Хэммон (с прошлого сезона главный тренер женского «Лас-Вегаса») за свои карьеры игроков.

Также в Зал славы вошли: Джин Бесс, Гэри Блэр, Дэвид Хиксон, Джин Киди, Джим Вальвано и женская олимпийская сборная США 1976 года.

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