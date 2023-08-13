Дирк Новицки, Дуэйн Уэйд, Пау Газоль и Тони Паркер введены в Зал славы
Чемпион НБА-2011 в составе «Далласа» Дирк Новицки, двукратный чемпион в составе «Лейкерс» Пау Газоль, четырехкратный чемпион в составе «Сан-Антонио» Тони Паркер и трехкратный обладатель Кубка Ларри О’Брайена с «Майами» Дуэйн Уэйд введены в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
Официальная церемония состоялась в субботу, 12 августа, в MassMutual Center в Спрингфилде, штат Массачусетс.
Членами Зала славы сегодня также стали главный тренер «Сперс» Грегг Попович и его многолетняя ассистентка Бэкки Хэммон (с прошлого сезона главный тренер женского «Лас-Вегаса») за свои карьеры игроков.
Также в Зал славы вошли: Джин Бесс, Гэри Блэр, Дэвид Хиксон, Джин Киди, Джим Вальвано и женская олимпийская сборная США 1976 года.
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