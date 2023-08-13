Пау Газоль – Кобе Брайанту: «Больше всего на свете я хотел бы, чтобы ты и Джиджи сегодня были с нами. Без тебя, брат, меня бы здесь не было»

Двукратный чемпион в составе «Лейкерс» отдал должное своему бывшему партнеру по команде во время церемонии введения в Зал славы.

«Первого февраля 2008 года меня обменяли в « ».

Именно тогда я познакомился с человеком, который повлиял на мою игру как никто другой; который научил меня, что требуется, чтобы побеждать на самом высоком уровне; который показал мне, как много нужно работать и какой образ мышления нужно иметь, чтобы быть лучшим в своем деле; как нужно брать на себя ответственность; что значит и что нужно делать, чтобы быть лидером. Коби.

Без тебя, брат, меня бы здесь не было. Больше всего на свете я хотел бы, чтобы ты и Джиджи были сегодня здесь, с нами. Я скучаю по тебе и люблю тебя», – сказал Газоль.

Брайант и его 13-летняя дочь Джиджи погибли в авиакатастрофе в результате крушения частного вертолета в Калифорнии в 2020 году.

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