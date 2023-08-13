Кейд Каннингем: «Я в восторге. Нас ждет веселый сезон»

Разыгрывающий « » высказался о назначении на пост главного тренера и приобретении новичков (5-й номер драфта) и Маркуса Сассера (25-й).

«Я безумно рад. Думаю, что назначение тренера Уильямса – это лучший вариант для нас, и мы это сделали.

Молодые ребята, которые к нам присоединились, очень помогут нам. Я в восторге, они отличные игроки и очень хорошие люди, с которыми мне очень приятно работать. Нас ждет веселый сезон», – сказал Каннингем.

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо