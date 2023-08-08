Трэй Янг поспорил с тренером, который объяснил, почему игрока «Атланты» не взяли в сборную США

Звездный разыгрывающий «Атланты» поспорил с тренером Левеллом Мотоном, который объяснил, почему игрока снова не взяли в сборную США.

Янг перед Олимпийскими играми в 2021 году и грядущим чемпионатом мира открыто заявлял о желании присоединиться к национальной команде, но его так и не вызвали.

«В Европе другой баскетбол. Обычно негабаритные первые номера не очень вписываются в этот стиль игры. Успешно играют более крупные ребята, которые могут защищаться на нескольких позициях. У Брансона, и есть опыт, что очень важно. Я ассистировал в молодежной команде в 2015 году ( стал MVP чемпионата мира U19 в 2015 году – Sports.ru), благодаря Брансону мы стали чемпионами», – написал Мотон в соцсетях.

Ты пишешь, что «негабаритные первые номера не очень вписываются в этот стиль игры», а потом заявляешь, что вы победили благодаря Брансону 🤔🤦‍♂️😂», – ответил Янг.

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