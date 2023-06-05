Крис Хортон и Джордж Кондитт – в Топ-10 данков европейских чемпионатов
Евролига представила подборку лучших данков европейских чемпионатов в сезоне-2022/23.
Рейтинг возглавили Крис Хортон («Локомотив-Кубань», тогда – «Хапоэль») и Джордж Кондитт («Промитеас»).
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