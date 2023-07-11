«Хапоэль Иерусалим» проявляет интерес к Джоэлу Боломбою

Иерусалимский « » проявляет интерес к бывшему центровому ЦСКА Джоэлу Боломбою (29 лет, 204 см), сообщает Walla Sport.

Боломбой провел прошедший сезон за « ». В составе греческой команды он стал финалистом Евролиги и выиграл три титула в национальном чемпионате.

В 30 матчах Евролиги Боломбой набирал в среднем 4,1 очка и 3,2 подбора за 12 минут на паркете.

Ранее сообщалось, что интерес к Боломбою проявляет сербская «Црвена Звезда».

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом