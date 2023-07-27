ЦСКА примет участие в турнире в честь 50-летия боснийской «Игокеи»
Московский ЦСКА станет одним из участников турнира, который посвящен 50-летию боснийского клуба «Игокеа».
Помимо ЦСКА и «Игокеи» в числе шести команд-участниц сербский «Партизан», турецкие «Галатасарай» и «Тюрк Телеком», а также «Хапоэль» из Иерусалима.
Турнир пройдет в Боснии и Герцеговине с 6 по 10 сентября.
ЦСКА, «Галатасарай» и «Игокеа» сыграют в группе A, «Партизан», «Тюрк Телеком» и «Хапоэль» попали в группу B.
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