Пау Газоль о Зале славы: «Класс этого года — невероятное достижение для европейского и международного баскетбола»

Теги Дирк Новицки Лейкерс Пау Газоль Тони Паркер НБА Зал славы Баскетбол

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Пау Газоль накануне официальной церемонии введения в Зал славы отметил, что класс этого года служит показателем большого успеха европейского баскетбола.

«Когда я приехал в США, ожидания были высоки. Я хотел, чтобы моя страна гордилась мной. Когда ты начинаешь играть в баскетбол, ты не говоришь: «Я хочу стать членом Зала славы». Ты стараешься раскрыть все свои способности, стать отличным партнером по команде, выигрывать чемпионат. Если ты это сделаешь, все встанет на свои места.

Класс этого года — невероятное достижение как для европейского, так и для международного баскетбола. Баскетбол сильно вырос с тех пор, как мы начали играть в НБА. Мы можем гордиться тем, что подняли международный баскетбол на более высокий уровень, и гордимся тем, как нынешние игроки выводят ее на новый уровень. Я рад, что разделяю этот особенный момент с Дирком Новицки и Тони Паркером.

Это удивительно. Не так давно это невозможно было представить. Это прекрасно, что все меняется и все возможно, и любой ребенок, мальчик или девочка, знает, что он тоже способен этого достичь. На мой взгляд, это самое потрясающее», – сказал испанец.

Кого выбрали в Зал славы баскетбола в 2023 году?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий