Пау Газоль о Зале славы: «Класс этого года — невероятное достижение для европейского и международного баскетбола»

Двукратный чемпион НБА в составе « » накануне официальной церемонии введения в Зал славы отметил, что класс этого года служит показателем большого успеха европейского баскетбола.

«Когда я приехал в США, ожидания были высоки. Я хотел, чтобы моя страна гордилась мной. Когда ты начинаешь играть в баскетбол, ты не говоришь: «Я хочу стать членом Зала славы». Ты стараешься раскрыть все свои способности, стать отличным партнером по команде, выигрывать чемпионат. Если ты это сделаешь, все встанет на свои места.

Класс этого года — невероятное достижение как для европейского, так и для международного баскетбола. Баскетбол сильно вырос с тех пор, как мы начали играть в . Мы можем гордиться тем, что подняли международный баскетбол на более высокий уровень, и гордимся тем, как нынешние игроки выводят ее на новый уровень. Я рад, что разделяю этот особенный момент с и .

Это удивительно. Не так давно это невозможно было представить. Это прекрасно, что все меняется и все возможно, и любой ребенок, мальчик или девочка, знает, что он тоже способен этого достичь. На мой взгляд, это самое потрясающее», – сказал испанец.

Кого выбрали в Зал славы баскетбола в 2023 году?