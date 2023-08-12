Грегг Попович объяснил, почему не завершил карьеру этим летом: «Деньги»

Главный тренер « » в фирменном стиле ответил на вопрос, почему все еще не завершил карьеру.

«Деньги. Деньги, деньги, деньги», – заявил Попович.

В этом году Поповичу исполнилось 74 года. В межсезонье возглавляющий «Сперс» с 1996 года специалист подписал новое долгосрочное соглашение на 80 миллионов долларов.

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона