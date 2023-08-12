Грегг Попович объяснил, почему не завершил карьеру этим летом: «Деньги»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович в фирменном стиле ответил на вопрос, почему все еще не завершил карьеру.

«Деньги. Деньги, деньги, деньги», – заявил Попович.

В этом году Поповичу исполнилось 74 года. В межсезонье возглавляющий «Сперс» с 1996 года специалист подписал новое долгосрочное соглашение на 80 миллионов долларов.

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4 комментария

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КристапсПорзингис
Сюда бы подошел небезизвестный мем с Козловским))
+4
0
+4
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Rodbert
А зачем уходить если он чувствует себя хорошо и есть ещё порох. Тем более что его на руках носят и все ему сходит с рук. А может у него ещё есть план и он его придерживается?
+3
0
+3
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Крамбопулос Майкл
Ответ КристапсПорзингис
Сюда бы подошел небезизвестный мем с Козловским))
Кстати, на ЧМ мира играешь в итоге?
0
0
0
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