Джеймс Харден не хочет играть за «Филадельфию» и не собирается приезжать в тренировочный лагерь (The Athletic)

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

По информации The Athletic, разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден по-прежнему не намерен выступать за команду в предстоящем сезоне.

Как пишет журналист Сэм Эмик, независимо от того, какие сигналы могут подавать «Сиксерс» в лице прекращения переговоров по разыгрывающему, источник, близкий к Хардену, подтвердил, что бывший MVP «больше не хочет играть за «Филадельфию» и не планирует принимать участие в тренировочном лагере».

Эмик отмечает, что окружение Хардена уверено, что еще до начала предсезонных сборов произойдут «существенные изменения» в переговорах по обмену игрока.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией, что «Сиксерс» прекратили все переговоры по обмену MVP-2018 и рассчитывают сохранить Хардена в команде.

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2 комментария

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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Прекол, чувак сам берет опцию и при этом отказывается играть - в нормальной жизни его сочли бы психом :)
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Антон Нестеренко
Ментальные проблемы
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