Трэйси Макгрэйди: «Что-то нам неизвестное происходит внутри «Филадельфии», поэтому Харден запросил обмен. Иначе это не имеет никакого смысла»

Теги Хьюстон Трэйси Макгрэйди Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Бывший игрок НБА Трэйси Макгрэйди в разговоре с инсайдером Брэндоном Робинсоном признался, что изначально не верил в возможный переход разыгрывающего Джеймса Хардена в «Хьюстон».

«Это не имело никакого смысла с баскетбольной точки зрения. Джеймс хочет стать чемпионом; с «Хьюстоном» чемпионом не станешь.

Тот факт, что он хочет уйти из «Филадельфии», мне также непонятен. Вы являетесь командой, которая борется за титул и которую ведет за собой MVP НБА в лице Эмбиида. Что-то нам неизвестное происходит внутри организации, поэтому Харден запросил обмен из «Сиксерс». Потому что, опять же, иначе это не имеет никакого смысла с баскетбольной точки зрения», – поделился Макгрэйди.

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1 комментарий

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Максим Макеев
Тут и не баскетбольная точка,а финансовая
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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