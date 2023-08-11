Трэйси Макгрэйди: «Что-то нам неизвестное происходит внутри «Филадельфии», поэтому Харден запросил обмен. Иначе это не имеет никакого смысла»

Бывший игрок НБА Трэйси Макгрэйди в разговоре с инсайдером Брэндоном Робинсоном признался, что изначально не верил в возможный переход разыгрывающего в « ».

«Это не имело никакого смысла с баскетбольной точки зрения. Джеймс хочет стать чемпионом; с «Хьюстоном» чемпионом не станешь.

Тот факт, что он хочет уйти из «Филадельфии», мне также непонятен. Вы являетесь командой, которая борется за титул и которую ведет за собой MVP НБА в лице . Что-то нам неизвестное происходит внутри организации, поэтому Харден запросил обмен из «Сиксерс». Потому что, опять же, иначе это не имеет никакого смысла с баскетбольной точки зрения», – поделился Макгрэйди.

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