«Филадельфия» перестала вести переговоры по Джеймсу Хардену и рассчитывает сохранить разыгрывающего
«Филадельфия» прекратила переговоры по обмену разыгрывающего Джеймса Хардена и рассчитывает видеть его на предсезонных тренировочных сборах, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Как информирует журналист, «Сиксерс» не смогли договориться с «Клипперс» о возможной сделке, несмотря на продолжительные переговоры.
Ранее Харден воспользовался опцией на следующий сезон и сразу запросил обмен. Сообщалось, что защитник разорвал отношения с президентом по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрилом Мори.
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