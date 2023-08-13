«Филадельфия» перестала вести переговоры по Джеймсу Хардену и рассчитывает сохранить разыгрывающего

« » прекратила переговоры по обмену разыгрывающего и рассчитывает видеть его на предсезонных тренировочных сборах, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Как информирует журналист, «Сиксерс» не смогли договориться с « » о возможной сделке, несмотря на продолжительные переговоры.

Ранее Харден воспользовался опцией на следующий сезон и сразу запросил обмен. Сообщалось, что защитник разорвал отношения с президентом по баскетбольным операциям «Сиксерс» .

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