«Филадельфия» перестала вести переговоры по Джеймсу Хардену и рассчитывает сохранить разыгрывающего

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

«Филадельфия» прекратила переговоры по обмену разыгрывающего Джеймса Хардена и рассчитывает видеть его на предсезонных тренировочных сборах, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Как информирует журналист, «Сиксерс» не смогли договориться с «Клипперс» о возможной сделке, несмотря на продолжительные переговоры.

Ранее Харден воспользовался опцией на следующий сезон и сразу запросил обмен. Сообщалось, что защитник разорвал отношения с президентом по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрилом Мори.

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1 комментарий

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evgen98
Контракт нормальный предложите ему на следующие сезоны. Загладьте вину! его обмен сделает команду только хуже!
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