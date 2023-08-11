Эван Тернер: «Дончич выдаст «38+9+8» в седьмых матчах плей-офф, Харден – «7+7+6»

Теги Даллас Филадельфия НБА Джеймс Харден Эван Тернер Лука Дончич Баскетбол

Бывший игрок НБА Эван Тернер объяснил, почему предпочитает разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича по сравнению с MVP-2018 Джеймсом Харденом («Филадельфия»).

«Разница между Джеймсом и Лукой. Дончич выдаст «38+9+8» в седьмых играх. Если я возьму Хардена, то у него будет «7+7+6», – отметил Тернер.

Харден шесть раз принял участие в седьмых матчах серий плей-офф (3-3). Разыгрывающий в среднем набирает 21,3 очка, 7 передач и 5,8 подбора за 41,3 минуты на паркете (36,3% с игры, 22,2% из-за дуги).

Дончич дважды cыграл в решающей встрече серии: против «Клипперс» в 2021 году (111:126) и против «Санз» в 2022 году (123:90).

Словенец в среднем набирал 40,5 очка, 9 передач и 8,5 подбора при 59,2% с игры и 50% трехочковых.

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6 комментариев

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msdchko
Они начали что то подозревать
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MitsubushiSony
Ответ КруглыйКвадрат
Если выйдет в плей-офф
Дончичу бы в Филу на место Хардена. Он бы вместе с Эмбидом катком по этому мёртвому Востоку прошёлся.
+5
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Максим Макеев
норм факты подъехали
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ironboy
Ответ MitsubushiSony
Дончичу бы в Филу на место Хардена. Он бы вместе с Эмбидом катком по этому мёртвому Востоку прошёлся.
Эмбииду бы это не понравилось
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Максим Макеев
Ответ MitsubushiSony
Дончичу бы в Филу на место Хардена. Он бы вместе с Эмбидом катком по этому мёртвому Востоку прошёлся.
согласен
с лукавым бостон до 7 матча не дожил бы , да и майами вряд ли
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