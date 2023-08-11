Эван Тернер: «Дончич выдаст «38+9+8» в седьмых матчах плей-офф, Харден – «7+7+6»

Бывший игрок НБА Эван Тернер объяснил, почему предпочитает разыгрывающего « » по сравнению с MVP-2018 Джеймсом Харденом (« »).

«Разница между Джеймсом и Лукой. Дончич выдаст «38+9+8» в седьмых играх. Если я возьму Хардена, то у него будет «7+7+6», – отметил Тернер.

Харден шесть раз принял участие в седьмых матчах серий плей-офф (3-3). Разыгрывающий в среднем набирает 21,3 очка, 7 передач и 5,8 подбора за 41,3 минуты на паркете (36,3% с игры, 22,2% из-за дуги).

Дончич дважды cыграл в решающей встрече серии: против «Клипперс» в 2021 году (111:126) и против «Санз» в 2022 году (123:90).

Словенец в среднем набирал 40,5 очка, 9 передач и 8,5 подбора при 59,2% с игры и 50% трехочковых.

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