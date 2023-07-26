Майк Джеймс не воспользовался опцией НБА и остался в «Монако»

Разыгрывающий «Монако» не воспользовался опцией, позволяющей выйти из контракта и перейти в клуб НБА, сообщает BasketNews.

У американского защитника до 25 июля была возможность покинуть «Монако» ради гарантированного контракта в НБА, но он решил продолжить выступать в в сезоне-2023/24.

Ранее « » приобрел еще одного американского разыгрывающего Кембу Уокера. Теперь в распоряжении Саши Обрадовича шесть защитников: Уокер, Джеймс, Джордан Лойд, Эли Окобо, Мэттью Стразель и Якуба Уаттара.

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА