Майк Джеймс не воспользовался опцией НБА и остался в «Монако»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Франции Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс не воспользовался опцией, позволяющей выйти из контракта и перейти в клуб НБА, сообщает BasketNews.

У американского защитника до 25 июля была возможность покинуть «Монако» ради гарантированного контракта в НБА, но он решил продолжить выступать в Евролиге в сезоне-2023/24.

Ранее «Монако» приобрел еще одного американского разыгрывающего Кембу Уокера. Теперь в распоряжении Саши Обрадовича шесть защитников: Уокер, Джеймс, Джордан Лойд, Эли Окобо, Мэттью Стразель и Якуба Уаттара.

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА

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2 комментария

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Timur Gabdullin
Не воспользовался это когда было предложение из НБА, но он его не принял и остался в Монако. В данном случае при всём уважении к Майку, не он решил не переходить в НБА.
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Сергей Орлов
Так он в НБА никому не нужен)
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