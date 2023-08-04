Майк Джеймс мог присоединиться к сборной Латвии, но стороны не договорились

Звезда «Монако» был близок к тому, чтобы сыграть за сборную Латвии на предстоящем чемпионате мира.

Об этом рассказал литовский инсайдер Донатас Урбонас.

«Был большой шанс, что Джеймс сыграет за Латвию. Латвия раздумывала над тем, чтобы взять его в команду к чемпионату мира.

Я слышал, что, вполне возможно, кто-то из латвийской федерации или кто-то из ветеранов команды был против. Так что они отказались от этого варианта. Но сама эта ситуация действительно имела место быть, переговоры между Латвией и Майком велись», – заявил Урбонас.

Джеймс завершил сезон Евролиги-22/23, набирая в среднем 15,9 очка, 3,7 подбора и 4,4 передачи в 38 матчах за « ».

32-летний Джеймс за всю свою карьеру пока не представлял ни одну страну на международных турнирах.

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