Майк Джеймс мог присоединиться к сборной Латвии, но стороны не договорились

Теги Turkish Airlines EuroLeague сборная Латвии Майк Джеймс 1990 Монако чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

Звезда «Монако» Майк Джеймс был близок к тому, чтобы сыграть за сборную Латвии на предстоящем чемпионате мира.

Об этом рассказал литовский инсайдер Донатас Урбонас.

«Был большой шанс, что Джеймс сыграет за Латвию. Латвия раздумывала над тем, чтобы взять его в команду к чемпионату мира.

Я слышал, что, вполне возможно, кто-то из латвийской федерации или кто-то из ветеранов команды был против. Так что они отказались от этого варианта. Но сама эта ситуация действительно имела место быть, переговоры между Латвией и Майком велись», – заявил Урбонас.

Джеймс завершил сезон Евролиги-22/23, набирая в среднем 15,9 очка, 3,7 подбора и 4,4 передачи в 38 матчах за «Монако».

32-летний Джеймс за всю свою карьеру пока не представлял ни одну страну на международных турнирах.

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3 комментария

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Вообще не понял никакой связи. Майк играл чуть ли не в половине европейских стран, но Латвии среди них не было)
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Ответ xamer 9
Вообще не понял никакой связи. Майк играл чуть ли не в половине европейских стран, но Латвии среди них не было)
Джейлен Смит никогда не играл за хорватские клубы, но на прошлом ЧЕ играл за сборную Хорватии и прямо в интервью говорил что никогда не знал о такой стране )
Лоренцо Браун никогда не играл за испанские клубы, но выиграл ЧЕ в составе сборной Испании )

Сейчас уже не важно играл/играет ли игрок в стране - главное натурализовать качественного игрока )
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