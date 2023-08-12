«Партизан» объявил о подписании Пи Джей Дозьера
Белградский «Партизан» официально объявил о подписании однолетнего контракта с атакующим защитником Пи Джей Дозьером (26 лет, 198 см).
Американец призван заменить Данте Экзама, который вернулся в НБА.
Дозьер выступал за «Денвер» с 2019 по 2022 год. Прошлый сезон защитник провел в «Сакраменто», набирая 1,4 очка за 5 минут на паркете в среднем за матч.
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