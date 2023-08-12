«Партизан» объявил о подписании Пи Джей Дозьера

Белградский « » официально объявил о подписании однолетнего контракта с атакующим защитником Пи Джей Дозьером (26 лет, 198 см).

Американец призван заменить Данте Экзама, который вернулся в НБА.

Дозьер выступал за «Денвер» с 2019 по 2022 год. Прошлый сезон защитник провел в « », набирая 1,4 очка за 5 минут на паркете в среднем за матч.

Самые крутые американцы, уезжавшие из НБА в Европу: от Доминика Уилкинса до Айверсона и Кембы