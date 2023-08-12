«Партизан» подписал Пи Джей Дозьера

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Партизан НБА Адриатическая лига Пи Джей Дозьер Баскетбол

«Партизан» и американский атакующий защитник Пи Джей Дозьер (26 лет, 198 см) подписали контракт.

Об этом сообщили Eurohoops и Mozzart Sport.

Дозьер призван заменить Данте Экзама, который вернулся в НБА.

Дозьер выступал за «Денвер» с 2019 по 2022 год. Прошлый сезон защитник провел в «Сакраменто», набирая 1,4 очка за 5 минут на паркете в среднем за матч.

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