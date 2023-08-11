Джоэл Эмбиид хочет подойти к следующему сезону «в лучшей форме в своей жизни»

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о настрое MVP НБА-2023 Джоэла Эмбиида на предстоящий сезон.

Журналистка поделилась, что центровой «Филадельфии» хочет «подойти к сезону в лучше форме за всю свою жизнь», а также отмечает, что камерунец хочет отдать «Сиксерс» «всего себя» в предстоящем чемпионате.

Эмбиид набирал в среднем 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи при 54,8% реализации с игры в регулярке-2022/23.

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо