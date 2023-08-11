Джоэл Эмбиид хочет подойти к следующему сезону «в лучшей форме в своей жизни»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Рамона Шелберн Баскетбол

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о настрое MVP НБА-2023 Джоэла Эмбиида на предстоящий сезон.

Журналистка поделилась, что центровой «Филадельфии» хочет «подойти к сезону в лучше форме за всю свою жизнь», а также отмечает, что камерунец хочет отдать «Сиксерс» «всего себя» в предстоящем чемпионате.

Эмбиид набирал в среднем 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи при 54,8% реализации с игры в регулярке-2022/23.

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RayAllen20
и сломаться к по
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Витковский
Лучшей форме))) Выдадут в начале сезона, новую и красивую)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ RayAllen20
и сломаться к по
К пи
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
и запросить обмен потом😎😎
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий