Пау Газоль назвал Топ-10 игроков в истории. В его списке оказалось 11 баскетболистов

Теги Майкл Джордан Лэрри Берд Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Дирк Новицки Кобе Брайант Пау Газоль Шакил О′Нил Кевин Гарнетт Тим Данкан НБА Билл Расселл Карим Абдул-Джаббар Стефен Карри Баскетбол

Прославленный испанский «большой» Пау Газоль во время интервью назвал Топ-10 игроков в истории.

В списке Газоля, который в субботу будет введен в Зал славы, оказалось 11 баскетболистов. Он назвал их в произвольном порядке.

Карим Абдул-Джаббар, Билл Расселл, Мэджик Джонсон, Лэрри Берд, Майкл Джордан, Кобе Брайант, Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Дирк Новицки, Леброн Джеймс и Стефен Карри.

«Это сложный вопрос. Субъективная вещь, зависящая от личных предпочтений», – отметил Пау.

Газоль не включил в свой список легендарного центрового Шакила О’Нила.

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1 комментарий

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Борис Потапкин
не включил и не включил, все переживут)
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