Пау Газоль назвал Топ-10 игроков в истории. В его списке оказалось 11 баскетболистов
Прославленный испанский «большой» Пау Газоль во время интервью назвал Топ-10 игроков в истории.
В списке Газоля, который в субботу будет введен в Зал славы, оказалось 11 баскетболистов. Он назвал их в произвольном порядке.
Карим Абдул-Джаббар, Билл Расселл, Мэджик Джонсон, Лэрри Берд, Майкл Джордан, Кобе Брайант, Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Дирк Новицки, Леброн Джеймс и Стефен Карри.
«Это сложный вопрос. Субъективная вещь, зависящая от личных предпочтений», – отметил Пау.
Газоль не включил в свой список легендарного центрового Шакила О’Нила.
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