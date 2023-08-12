Пау Газоль назвал Топ-10 игроков в истории. В его списке оказалось 11 баскетболистов

Прославленный испанский «большой» во время интервью назвал Топ-10 игроков в истории.

В списке Газоля, который в субботу будет введен в Зал славы, оказалось 11 баскетболистов. Он назвал их в произвольном порядке.

, , Мэджик Джонсон, Лэрри Берд, , , Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Дирк Новицки, Леброн Джеймс и Стефен Карри.

«Это сложный вопрос. Субъективная вещь, зависящая от личных предпочтений», – отметил Пау.

Газоль не включил в свой список легендарного центрового Шакила О’Нила.

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