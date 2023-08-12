Тони Паркер: «Дирк Новицки – величайший игрок в европейском баскетболе»

Теги Даллас Дирк Новицки Тони Паркер НБА Зал славы Баскетбол

Прославленный французский разыгрывающий Тони Паркер высоко оценил наследие немецкой легенды «Далласа» Дирка Новицки.

«Все началось с Дирка. Он проложил путь.

Я всегда говорю, что Дирк Новицки – величайший игрок в европейском баскетболе. Он стал первым европейцем, которому удалось заслужить звание главного игрока своего клуба», – заявил Паркер.

В субботу Паркер и Новицки будут введены в Зал славы.

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