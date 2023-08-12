Тони Паркер: «Дирк Новицки – величайший игрок в европейском баскетболе»

Прославленный французский разыгрывающий высоко оценил наследие немецкой легенды « » .

«Все началось с Дирка. Он проложил путь.

Я всегда говорю, что Дирк Новицки – величайший игрок в европейском баскетболе. Он стал первым европейцем, которому удалось заслужить звание главного игрока своего клуба», – заявил Паркер.

В субботу Паркер и Новицки будут введены в Зал славы.

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?