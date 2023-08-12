Дирк Новицки ответил Паркеру, который назвал его величайшим европейским игроком: «Польщен, но путь проложили еще до меня»

Легендарный форвард отреагировал на слова прославленного французского разыгрывающего , который назвал его величайшим европейским баскетболистом.

«Тони сказал это мне вчера, я был очень польщен. Но я всегда отдаю должное всем, кто этого заслуживает. Мне кажется, были люди, которые проложили этот путь до меня – , , и многие другие.

Если мне удалось за время карьеры вдохновить других, то я невероятно горжусь этим», – заявил Новицки.

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