Дирк Новицки ответил Паркеру, который назвал его величайшим европейским игроком: «Польщен, но путь проложили еще до меня»
Легендарный форвард Дирк Новицки отреагировал на слова прославленного французского разыгрывающего Тони Паркера, который назвал его величайшим европейским баскетболистом.
«Тони сказал это мне вчера, я был очень польщен. Но я всегда отдаю должное всем, кто этого заслуживает. Мне кажется, были люди, которые проложили этот путь до меня – Детлеф Шремпф, Тони Кукоч, Предраг Стоякович и многие другие.
Если мне удалось за время карьеры вдохновить других, то я невероятно горжусь этим», – заявил Новицки.
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