Дирк Новицки ответил Паркеру, который назвал его величайшим европейским игроком: «Польщен, но путь проложили еще до меня»

Теги Даллас Дирк Новицки Предраг Стоякович Тони Паркер НБА Тони Кукоч Детлеф Шремпф Баскетбол

Легендарный форвард Дирк Новицки отреагировал на слова прославленного французского разыгрывающего Тони Паркера, который назвал его величайшим европейским баскетболистом.

«Тони сказал это мне вчера, я был очень польщен. Но я всегда отдаю должное всем, кто этого заслуживает. Мне кажется, были люди, которые проложили этот путь до меня – Детлеф Шремпф, Тони Кукоч, Предраг Стоякович и многие другие.

Если мне удалось за время карьеры вдохновить других, то я невероятно горжусь этим», – заявил Новицки.

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1 комментарий

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неунывающий пессимист
Детлеф , по-мне, это и был протоДирк, более универсальный, но недостаточно элитный в своих самых сильных скиллах. Недооценён был в своё время, он как безотказное ружьё стрелял в самых нужных ситуациях, стал для "сверхзвуковых" недостающим козырем в рукаве, и сделал их на время наверное сильнейшими из тех, у кого не бык на логотипе.
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