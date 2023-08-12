Лука Дончич пропустит товарищеский матч Словении против США

Теги травмы товарищеские матчи сборная США сборная Словении Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич не примет участия в субботнем товарищеском матче против команды США в качестве меры предосторожности. Об этом заявила Федерация баскетбола Словении.

Дончич получил небольшое повреждение, забивая сверху во второй четверти матча против Испании (79:99) в пятницу. Он ненадолго покинул площадку, но вернулся и продолжал играть до четвертой четверти, завершив встречу с 17 очками (5 из 13 с игры), 6 подборами и 5 передачами за 25 минут.

Перед матчем с Испанией участие Дончича уже было под вопросом из-за небольшой травмы колена, полученной ранее в игре с командой Греции.

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2 комментария

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Сергей Орлов
А то еще доломают.
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aalto
дончич похудел чтоль, я его даже не узнал
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