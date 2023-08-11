Лука Дончич о провале на Евробаскете: «Я подвел всю свою страну. Это была моя вина»

Словенский разыгрывающий признался, что подвел национальную команду на Евробаскете-2022. Cборная уступила Польше на стадии 1/4 (87:90).

«Я подвел свою команду. Я подвел всю свою страну. Это была моя вина», – начал защитник.

Тем не менее Дончич отметил, что всегда будет готов помочь своей национальной команде, если это потребуется: «Я вернусь. Всегда буду играть за Словению, если не буду травмирован».

«Это было крайне длинное лето, но я очень рад вернуться в строй. Не играл с 10 апреля, поэтому с нетерпением жду этого момента. Цель та же, что и всегда, когда я еду на турнир, – выиграть его. Что будет дальше – это уже другое дело, но цель всегда одна», – заявил Дончич в интервью AS.

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