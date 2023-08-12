Словения может предоставить отдых Луке Дончичу во время товарищеского матча с США
Сборная Словении в субботу проведет товарищеский матч против команды США.
Как отметил главный тренер словенцев Александер Секулич, его изначальный план заключается в том, чтобы лидер команды Лука Дончич вышел на площадку.
При этом итоговое решение будет приниматься «с учетом состояния» игрока «Далласа».
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