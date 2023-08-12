Словения может предоставить отдых Луке Дончичу во время товарищеского матча с США

Сборная Словении в субботу проведет товарищеский матч против команды США.

Как отметил главный тренер словенцев Александер Секулич, его изначальный план заключается в том, чтобы лидер команды вышел на площадку.

При этом итоговое решение будет приниматься «с учетом состояния» игрока «Далласа».

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?