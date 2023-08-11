Товарищеские матчи. Литва – Франция, Испания против Словении
Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.
Сегодня в рамках товарищеских матчей Литва сыграет с Францией, Испания встретится со Словенией.
Товарищеские матчи
Литва – Франция
11 августа. 19:30
Испания – Словения
11 августа. 22:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона
Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?
Комментарии