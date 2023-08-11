Товарищеские матчи. Литва – Франция, Испания против Словении

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Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.

Сегодня в рамках товарищеских матчей Литва сыграет с Францией, Испания встретится со Словенией.

Товарищеские матчи

Литва – Франция 

11 августа. 19:30

Испания – Словения

11 августа. 22:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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