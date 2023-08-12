Остин Ривз опроверг слухи о свидании с Тэйлор Свифт в баре: «Я не хожу в такие заведения»
Свингмен «Лейкерс» Остин Ривз опроверг слухи о свидании с известной певицей Тэйлор Свифт.
Сообщалось, что Ривз и Свифт якобы встретились в баре.
«Все, кто меня знают, знают и то, что я не фанат тусовок. Так что самым смешным в этом слухе было то, что мы встретились в баре, но я не хожу в такие заведения. Я никогда не был пьяным.
С Тэйлор Свифт мы никогда не виделись, никогда не разговаривали. Все это чушь», – заявил Ривз.
Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке
Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона
С физиономией Ривза его охрана ещё на входе в бар развернёт со словами: "Иди домой, тебя наверное мама потеряла".