Остин Ривз опроверг слухи о свидании с Тэйлор Свифт в баре: «Я не хожу в такие заведения»

Свингмен « » опроверг слухи о свидании с известной певицей Тэйлор Свифт.

Сообщалось, что Ривз и Свифт якобы встретились в баре.

«Все, кто меня знают, знают и то, что я не фанат тусовок. Так что самым смешным в этом слухе было то, что мы встретились в баре, но я не хожу в такие заведения. Я никогда не был пьяным.

С Тэйлор Свифт мы никогда не виделись, никогда не разговаривали. Все это чушь», – заявил Ривз.

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