Остин Ривз опроверг слухи о свидании с Тэйлор Свифт в баре: «Я не хожу в такие заведения»

Теги светская хроника Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

Свингмен «Лейкерс» Остин Ривз опроверг слухи о свидании с известной певицей Тэйлор Свифт.

Сообщалось, что Ривз и Свифт якобы встретились в баре.

«Все, кто меня знают, знают и то, что я не фанат тусовок. Так что самым смешным в этом слухе было то, что мы встретились в баре, но я не хожу в такие заведения. Я никогда не был пьяным.

С Тэйлор Свифт мы никогда не виделись, никогда не разговаривали. Все это чушь», – заявил Ривз.

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5 комментариев

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Korban Cobain
Ему Свифт отключили прост
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DiffusedLight
Как говориться "шило в мешке не утаишь"
+1
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AEZAKMI228
Wow he is literally me
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Ryan T.
Я ему верю! )
С физиономией Ривза его охрана ещё на входе в бар развернёт со словами: "Иди домой, тебя наверное мама потеряла".
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Tim Timson
Тэйлор Свифт теперь его принципиально набухает)
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